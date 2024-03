RTL-Tanzshow „Let’s Dance“: Knallhart-Juror mobbt Tillman schon wieder – „Tango ist ein Männertanz“

"Ich mag ja freche junge Frauen, aber wenn man schon so eine Klappe hat, dann muss man auch liefern", bemerkt Llambi. Nach Meinung des Knallhart-Jurors hat Maria jedoch nicht geliefert. Das Lächeln vergeht der Komikerin. Auch Jorge geht hart mit der Kandidatin ins Gericht und rät ihr: „Trainieren, trainieren, trainieren“„Du musst in Zukunft mehr Einsatz zeigen“, ermahnt sie die sonst so bedachte Motsi. Am Ende fallen die Jury-Punkte nicht ganz so vernichtend aus wie die verbale Standpauke: zehn Punkte gibt es für das Tanzpaar.