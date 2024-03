RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ im Liveticker: „Katastrophe“ – Llambi kritisiert Biyon scharf

„Es entwickelt sich langsam, aber es könnte sich schneller entwickeln“, urteilt Llambi. Der strenge Juror bemerkt erneut einige technische Schwächen. „Mach weiter, wir glauben an dich“, äußert sich Jorge vieldeutig. Offenbar ist die Jury nicht vollständig überzeugt, was sich auch in den Wertungen widerspiegelt: Das Tanzpaar erhält lediglich mittelmäßige 16 Punkte.