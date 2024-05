RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Liveticker – das sind die Tänze im Finale 2024

Am Freitagabend, 24. Mai, ab 20.15 Uhr wird es bei „Let’s Dance“ ein letztes Mal spannend. Im großen Finale treten die drei verbleibenden Promis Gabriel Kelly, Detlef Soost und Jana Wosnitza gegeneinander an. Vergangenen Freitag mussten sie sich einer Regeländerung stellen, die es in sich hatte: Der gefürchtete „Impro Dance“ war in dieser Staffel noch schwerer als sonst.