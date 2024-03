RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Live-Show fällt am Freitag aus – das ist der Grund

Der kommende Freitag ist der Karfreitag. An diesem Tag gibt es in Deutschland ein Tanzverbot. Dieses ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Während es in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder dem Saarland ein ganztägiges Tanzverbot gibt, das bis in den frühen Samstagmorgen hineinreicht, gilt dieses in Berlin und Bremen nur bis 21 Uhr.