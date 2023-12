Andrzej Cibis „Let’s Dance“-Kollege gratuliert schwangerer Christina Hänni – und wird prompt missverstanden

Die Aufnahmen zeigen das strahlende Paar, das sich verliebte Blicke zuwirft, während der Fokus natürlich auf dem wachsenden Babybauch von Christina liegt. Die Kommentarspalte unter dem Post füllt sich rasch mit Herzchen und Glückwünschen. Selbst "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42) schließt sich den Gratulationen an und drückt ihre Freude aus: "Let the baby season continue, congratulations!“ (Deutsch: Möge die Baby-Saison weitergehen, Glückwunsch!).