„Sallys Welt“ Let’s Dance: Kandidatin Sally Özcan verkündet Aus ihrer Ehe

In den vergangenen Jahren habe ihre Beziehung unter großem Druck gestanden. „Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen, uns zu trennen“, resümiert die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin und fügt an: „Es ist immer besser zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes.“ Trotz der Trennung wollen sie sich aber weiter gemeinsam um ihre beiden Töchter kümmern.