RTL-Tanzshow : „Let’s Dance“-Kandidat Philipp Boy startet mit deutlichem Vorteil in die Show

„Let’s Dance“ 2023 ist gestartet und mit dabei ist Philipp Boy. Hier erfahren Sie, warum der ehemalige Kunstturner gute Chancen auf den Titel „Dancing Star“ 2023 hat - und alles, was Sie sonst noch über ihn wissen sollten.

Mit Philipp Boy befindet sich einer der erfolgreichsten deutschen Kunstturner unter den 14 „Let’s Dance“-Kandidaten. Das Bewegungstalent sicherte sich im Verlauf seiner sportlichen Karriere schon einige Medaillen. Nun wird sich zeigen, ob seine tänzerische Leistung auch für den Titel „Dancing Star“ 2023 reichen wird.

Name: Philipp Boy

Beruf: Turner

Geburtstag: 23 Juli 1987 (35)

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Schwedt/Oder

Wohnort: Berlin

Instagram: philipp.boy

So wurde „Let’s Dance“-Kandidat Philipp Boy zum Profi-Kunstturner

Am 23. Juli 1987 in Schwedt/Oder geboren, begann die sportliche Laufbahn von Philipp Boy bereits vier Jahr später. Mit der Anmeldung im „TSV Blau Weiß 65 Schwedt“ legte seine Mutter den Grundstein für die erfolgreiche Sportkarriere ihres Sohnes. Im Alter von fünf Jahren war sich Boy sicher, mit dem Kunstturnen seine Leidenschaft gefunden zu haben und wechselte früh in die Trainingsgruppe der Leistungssportler. Erste größere Erfolge verzeichnete er im Alter von 16 Jahren, als er 2003 Gewinner der Deutschen Jugendmeisterschaften wurde.

Nach dem Abitur und einer abgebrochenen Ausbildung zum Bankkaufmann, nahm er 2008 zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil und belegte mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz. Mit dem Wechsel zur Sportförderung der Bundeswehr wurde er ein Jahr später hauptberuflich Leistungssportler. 2009 gewann er bei den deutschen Meisterschaften die Goldmedaille am Boden und Silber am Pferd. In den Jahren 2010 und 2011 sicherte er sich den Titel „Vizeweltmeister“ in Rotterdam und Tokio und wurde in Berlin zum „Europaweltmeister“.

Die vielversprechende Karriere von Philipp Boy fand 2011 jedoch ein unerwartetes Ende. Während des „Turn-Weltcups“ 2011 in Stuttgart stürzte er vom Reck und verletzte sich an der Schulter. Die Folgen der Verletzungen spürte Boy im Laufe der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, die mit vielen Schmerzen verbunden war. Aufgrund mentaler und gesundheitlicher Probleme gab Philipp Boy am 01. Dezember 2012 das Ende seiner Karriere als Kunstturner bekannt. Der „Let’s Dance“-Kandidat lebt mit seiner Frau Vivian und einer gemeinsamen Tochter in Berlin.

In diesen TV-Shows war Philipp Boy bereits zu sehen

Danach war der Ex-Kunstturner in unterschiedlichen TV-Shows zu sehen und machte deutlich: ganz ohne Wettbewerb geht es nicht. 2016 gewann er die RTL-Show „Dance Dance Dance“, doch damit nicht genug. Boy war Teil mehrerer Sport-Sendungen, darunter „Ewige Helden“ (VOX) und „Ewige Helden – Die Winterspiele“ (VOX), bei denen er den zweiten Platz belegte.

An die Spitze und damit auf Platz eins hangelte er sich bei „Team Ninja Warrior Promi Special“ (RTL). Auch das „RTL-Turmspringen“ konnte der ehemalige Kunstturner für sich entscheiden. Seine Teilnahme an der Sendung „Das große Backen“ (Sat.1) machte allerdings deutlich, dass er nicht nur in sportlichen Wettkämpfen Erfolge erzielt, auch hier schaffte es Boy bis ins Finale.

Darum startet Philipp Boy mit einem Vorteil in die 16. Staffel „Let’s Dance“

Der ehemalige Profi startet also mit einem gewissen Vorteil in die 16. Staffel „Let’s Dance“. Denn Boy ist Gewinner mehrerer Shows, darunter eine Tanz-Show, und dank seiner Vergangenheit als Kunstturner definitiv sportlich und beweglich. Außerdem weiß Boy, wie es ist, „sich von Choreografie zu Choreografie zu hangeln“. Dennoch hat er den größten Respekt vor der „Vielzahl an Choreografien“, wie er auf dem Instagram-Account von „Let’s Dance“ verrät. Er kennt sich mit dem Tanzen nach eigener Aussage zwar null aus, freue sich aber auf „richtig schöne Tänze und Choreografien“.

