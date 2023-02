Tanzshow bei RTL : Comedy statt Jura – Das ist „Let's Dance“-Kandidat Abdelkarim

Ab dem 17. Februar treten 14 prominente Frauen und Männer mit ihren Tanzpartnern gegeneinander an, um sich den „Let's Dance“-Pokal zu ertanzen. Einer davon ist Comedian Abdelkarim. Ein Porträt.

Abdelkarim ist bei der 16. Staffel „Let's Dance“ dabei. Das hat RTL bekannt gegeben. Die neue Staffel der Sendung beginnt am 17. Februar und wird immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. In der ersten Show am 17. Februar werden die Tanzpaare gebildet. Dann erfährt auch Abdelkarim, mit wem er gemeinsam tanzen wird. Am 24. Februar muss dann schon das erste Paar gehen.

Name: Abdelkarim

Geburtstag: 6. Oktober 1981

Geburtsort: Bielefeld

Sternzeichen: Waage

Beruf: Comedian, Moderator

Instagram: abdelkarimtv

„Let's Dance“-Kandidat Abdelkarim: Das Leben des Comedians

Abdelkarim wurde am 6. Oktober 1981 in Bielefeld als Sohn marokkanischer Einwanderer geboren. Schon als Kind hat er seine Familie und Freunde gerne zum Lachen gebracht. Irgendwann sah er Comedysendungen wie „RTL Samstag Nacht“ und war begeistert, dass es sein Hobby auch als Beruf gibt.

Nach dem Abitur studierte er zunächst für ein Jahr Germanistik und Islamwissenschaft, wechselte danach zu Jura. Er brach das Studium allerdings ab und konzentrierte sich stattdessen auf seine Comedy-Karriere. 2007 hatte er im Kölner Wohnzimmertheater seinen ersten Auftritt.

„Let's Dance“: Fernsehproduktionen von Abdelkarim

Abdelkarim ist regelmäßig bei "Die Anstalt" (ZDF) und der "heute-show" (ZDF) zu Gast. Auch in der dritten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ von Michael Bully Herbig nahm Abdelkarim teil. Seit Januar 2021 betreibt er mit Autor Lutz Birkner den Podcast „nich.nich.nich“, der wöchentlich ausgestrahlt wird. In der Sendung „Team Abdel“ bespricht Abdelkarim im WDR mit seinen Gästen gesellschaftspolitische Themen – auf satirische Art und Weise.

In diesen TV-Formaten hat Abdelkarim außerdem bereits teilgenommen

Nightwash (2009)

Funkhaus (ab 2008)

Fun Club (2010,2011)

Cindy aus Marzahn & die jungen Wilden (2010)

Willkommen bei Mario Barth (2010,2011)

Atze Schröder: Ich kann 24 Stunden (2010)

Baustelle Deutschland (2011)

Intensiv-Station (2011)

Fun Club Special (2011)

Das große Kleinkunstfestival (2011,2012)

Stuttgarter Besen (2012)

Spätschicht - Die Comedy Bühne (2012)

Zeltfestival (2012)

StandUpMigranten - Comedy mit allem und scharf (2013,2014)

Alfons und Gäste (2015)

Jetzt ist aber Schluss! Der 3sat-Jahresrückblick (2015)

schlachthof (2016)

Die ultimative Chartshow (2016)

Humorzone - Die Gala (2016)

PussyTerror TV (2016)

Studio Amani (2016)

Luke! Das Jahr und ich (2016)

schlachthof (2018)

Nuhr im Ersten (2018)

Luke! Die Schule und ich (2019)

Gefragt - Gejagt (2019)

Wer weiß den sowas? (2019)

Luke! Die Greatnightshow (2020)

Berlin, Berlin - Der Film (2020)

Till Reiners’ Happy Hour (2022)

Kamerateam von „Let's Dance“-Kandidat Abdelkarim von Demonstranten angegriffen

Auf dem Rückweg eines Drehs auf einer sogenannten „Hygienedemo“ gegen die Beschränkungen während der Corona-Pandemie wurde Abdelkarims Kamerateam der heute-show in Berlin von 15 bis 20 Personen angegriffen. Er selbst blieb unverletzt, aber vier Teammitglieder wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

„Let's Dance“-Kandidat: Bühnenprogramm von Abdelkarim

Seit Herbst 2020 ist Abdelkarim mit seinem dritten Programm „Wir beruhigen uns“ auf Deutschlandtour. Darin beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage, „Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu langsam?“ Bislang sind für das Programm Termine bis Februar 2024 angekündigt.

Zuvor war er mit den Bühnenprogrammen „Zwischen Ghetto und Germanen“ (2014) und „Staatsfreund Nr. 1“ (2018) unterwegs.

Diese Auszeichnungen hat Abdelkarim gewonnen

Abdelkarim erhielt bereits einige renommierten Preise. So zum Beispiel 2018 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“ für das Format „Endlich Klartext – Der große RTL II Politiker-Check“ und im Jahr 2020 die Goldene Kamera für die „Abdelkratie“, ein YouTube-Projekt in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung.