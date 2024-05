Let’s Dance Joachim Llambi: Warum der Juror seine erste Frau verließ

Als Ilona Schneider und Joachim Llambi ein Paar wurden, war Ilonas Tochter Katharina gerade vier Jahre alt. Der „Let’s Dance“-Juror zog das Mädchen wie seine leibliche Tochter groß. In einem RTL-Interview sagte Katharina einmal: „Streng genommen ist Joachim mein Stiefvater, aber ich mag dieses Wort nicht. Ich habe zwei Papas.“ Ob der Juror auch zu Hause so streng ist? Das verneinte seine Tochter und schwärmte: „Ich kann mit allem zu ihm kommen und er ist immer ehrlich. Niemand kann einem so klar die Realität vor Augen führen.“