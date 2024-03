„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi macht spannende Ankündigung – es geht um seine Tochter Helena

Tritt Helena Llambi (18) in die Fußstapfen ihres Vaters? Bei der Meißner Ballnacht im Burgkeller zu Meißen feierte die Tochter von „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi am vergangenen Samstag, 9. März, ihr Show-Debüt als Moderatorin. Stolz zeigte sich Joachim Llambi gemeinsam mit Tochter Helena auf seinem Instagram-Account. Er spricht von einer „night to remember - una noche mágica“ – und verrät gegenüber der „Bild“, dass seine Tochter in Zukunft öfter in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird.