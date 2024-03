RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ heute im Liveticker: Das sind die Tänze für die vierten Show

„Let’s Dance“ entführt die RTL-Zuschauer in die italienische Nacht, denn für die Tanzkronen-Anwärter steht in der vierten Liveshow das Motto „Italo Night“ auf dem Programm. Neben den Einzeltänzen erwartet die Zuschauer auch ein spektakuläres „Dance Battle“ auf dem Parkett. Schon jetzt werfen wir einen Blick auf die Tanzpaare und die Songs, die sie in dieser italienischen Nacht zum Besten geben werden.