RTL-Tanzshow Bei „Wer wird Millionär“-Frage – Günther Jauch überrascht mit Urteil zu „Let’s Dance“

Jauch enthüllte daraufhin, dass „Let’s Dance“ zu den wenigen echten Liveshows im deutschen Fernsehen gehört. Obwohl er zunächst dachte, dass ihn nichts weniger interessieren würde als eine Tanzshow, schaute er sich eine Sendung live an. „Das ist eine der beeindruckendsten und aufwändigsten Shows, die es überhaupt gibt. Was die da hinkriegen, was die da trainieren und was die da acht Stunden am Tag machen müssen – da habe ich großen Respekt vor“, so Jauch.