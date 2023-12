Let's Dance: Fans in Sorge um Ekaterina Leonova – jetzt meldet sie sich zu Wort

Besonders bitter ist, dass sie die Hochzeit ihrer Schwester am 23. Dezember verpasst. "Ich schaffe es einfach nicht, dort pünktlich zu sein", erklärte Leonova bedauernd. Trotz intensiver Bemühungen gelang es ihr nicht, eine geeignete Verbindung zu finden, und sie befürchtet, irgendwo "hängen zu bleiben". In einem emotionalen Statement betonte sie, dass ihre Eltern besorgt waren und sie drängten, keine "verrückten" Reisen zu unternehmen und keine Risiken einzugehen. "Das Schicksal will, dass ich in Deutschland bleibe. Schade", fügte Leonova bedauernd hinzu.