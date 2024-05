RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Kandidatin Jana Wosnitza – ihr Freund ist ein bekannter Nationalspieler

In einem Interview mit „Express“ verriet sie: „Die erinnern uns an die schwere Zeit, die wir gemeinsam durchgemacht haben, mit der neuerlichen Diagnose und den Therapien. Den kompletten Sommer habe ich bei ihr im Krankenhaus in Köln verbracht. Die Tattoos erinnern uns aber auch immer wieder daran, nach vorne zu schauen. Und dass wir für jeden schönen Tag im Leben dankbar sein sollten. Ich habe auch eine Erinnerung an meine Oma auf der Haut. Und so kam über die Jahre so einiges zusammen.“