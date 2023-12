Let’s Dance Ekaterina Leonova wünscht sich neuen Partner – diese Eigenschaften sollte ihr Traummann mitbringen

Leonova reagierte mit Stillschweigen oder kryptischen Aussagen auf ihrem Instagram-Kanal. In einem RTL-Interview brach die Tänzerin in Tränen aus und teilte mit, dass die Gerüchte über ihr Privatleben und beleidigende Kommentare sie belasten. Besonders die Machtlosigkeit angesichts der Kommentare in den sozialen Medien beschäftigte die 36-Jährige: „Egal, was du sagst, es wird nur schlimmer.“