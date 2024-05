Sylvie Meis trauert öffentlich Er wurde 46 Jahre alt: Ex-„Let's Dance“-Profitänzer überraschend verstorben

Der Ex-“Let's Dance“-Profi Christian Bärens ist am Dienstag, 14. Mai, in New York gestorben. Das teilte eine Freundin des Tänzers mit. Wie Irena Canova „Express.de“ bestätigte, sei Bärens bereits Ende April in die Herz-Intensivstation eines Krankenhauses im Stadtteil Brooklyn eingeliefert worden. Dort habe ihr Freund zwei Wochen um sein Leben gekämpft. Bärens verlor den Kampf und starb im Alter von 46 Jahren.