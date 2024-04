Let’s Dance 2024 Detlef Soosts Tochter Chani zeigt ihr großes Talent – „ganz der Papa, die Große“

Erst kürzlich war Detlef Soost zusammen mit seiner Tochter Chani und dem Choreografen Rafael Antonio in einem Clip zu sehen. Gemeinsam zeigten die drei eine Choreografie zu Michael Jacksons Song „Don’t stop `til you get enough“. „Let’s Dance“-Teilnehmer Detlef Soost entdeckte seine Leidenschaft für das Tanzen durch das Musikvideo zu Michael Jacksons „Thriller“. Es scheint, als hätte Tochter Chani ihre Begeisterung bereits gefunden. Und Tochter Chani steht Papa Detlef Soost in nichts nach, denn auch ihr scheint das Tanzen im Blut zu liegen.