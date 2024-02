Vor Start der neuen Staffel „Let’s Dance“-Juroren verraten Details über Verträge mit RTL

Während in Motsi Mabuse noch die Tänzerin steckte und in Joachim Lllambi der Wertungsrichter, sieht sich González vor allem für den Spaß in der Show verantwortlich. Joachim Lllambi sieht das anders: „Eigentlich bin ich der Lustigste, das sieht man nur nicht vor der Kamera. Ich mache den meisten Blödsinn hinten herum“ erklärte er gegenüber der DPA. Neben Promis, die sich auf dem Tanzparkett entweder blamieren oder brillieren, machen auch diese Jury-Sticheleien den Charme von „Let’s Dance“ aus.