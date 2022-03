Corona-Fälle bei Tanzshow : „Let's Dance“ 2022: „Take Me Out“-Moderator Köppen soll Daniel Hartwich ersetzen

Foto: RTL/RTL / Stefan Gregorowius 18 Bilder Let‘s Dance 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei

Update Die Corona-Fälle bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ reißen nicht ab. Jetzt fällt mit Daniel Hartwich sogar der Moderator der Sendung aus. Was RTL jetzt plant.

Auch Show fünf von „Let's Dance“ ist von Corona geprägt. Fielen in den vergangenen Wochen viele Prominente und Profitänzer wegen einer Corona-Infektion aus, so trifft es diese Woche auch den Moderator der Tanzsendung. Daniel Hartwich „muss sich in Quarantäne begeben und das Tanz-Spektakel von zu Hause aus verfolgen“, teilt der Sender RTL am Dienstag mit.

Daniel Hartwich an Corona erkrankt – das plant RTL

Seine Co-Moderatorin Victoria Swarovski scheint derzeit noch nicht infiziert zu sein und kann, Stand jetzt, am Freitag wie gewohnt die Moderation übernehmen. Wer allerdings die Rolle von Hartwich übernehmen wird, steht am Dienstagmorgen noch nicht fest. „Sobald es Infos gibt, werden wir sie natürlich hier verkünden. Jetzt wünschen wir Daniel aber erst mal eine schnelle Genesung“, schreibt RTL.

View this post on Instagram A post shared by Let's Dance (@letsdance) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Fans der Sendung haben aber bereit einige Vorschläge, wer den Job übernehmen könnte. So kommentiert eine Nutzerin bei Instagram „Ich hoffe auf Hape Kerkeling“ und eine andere schlägt Oliver Pocher vor.

Let's Dance 2022: Jan Köppen soll den erkrankten Daniel Hartwich ersetzen

Am Mittwoch verkündet RTL dann den Ersatzkandidaten: Jan Köppen (39) wird am 25. März gemeinsam mit Victoria Swarovski „Let's Dance“ moderieren. „Wir freuen uns auf dich“, schreibt RTL in seiner Ankündigung. Köppen ist durch seine Einsätze bei „Ninja Warrior“, „Top Dog Germany“ oder „Take Me Out“ bekannt, wo er als „Kuppel-Köppi" den Amor spielt.

Amira Pocher äußert Kritik an „Let's Dance“

Oliver Pocher könnte dann seine eigene Frau ansagen. Doch die äußerte jüngst Kritik an den Verantwortlichen der Show. Grund sind die zahlreichen Corona-Fälle. Im Podcast „Die Pochers hier“ sagte die „Let's Dance“-Kandidatin: „Natürlich sucht man sich das nicht aus. Aber ein fairer Wettbewerb ist das dann auch nicht, wenn halt immer wieder jemand eine Woche aussetzt, der in der Woche vielleicht rausgeflogen wäre.“

Auch Fans der Sendung sehen die Ausfälle kritisch. „Man sollte wirklich mal ne Woche pausieren. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr, die Sendung so zu sehen“, schreibt eine Nutzerin auf Instagram und auch andere schlagen eine Unterbrechung der Sendung vor.