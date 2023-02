Let’s Dance 2023 : Chryssanthi Kavazi und Tanzpartner Vadim haben ein „persönliches Problem“

Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov sind bei der 16. Staffel von Let’s Dance ein Tanzpaar. Nun sorgt die Kandidatin auf dem Instagram-Account der Tanzshow für Verwirrung.

Chryssanthi Kavazi ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2023. Den RTL-Zuschauern ist die 34-jährige Schauspielerin vor allem aus „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt. In der Dauer-Telenovela bekleidet sie die Rolle der „Laura Lehmann“. Wie Kavazi bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingt, können Interessierte jeden Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL verfolgen. In diesem Porträt erfahren Sie alles, was Sie über das deutsch-griechische Model wissen sollten.

Name: Chryssanthi Kavazi

Geburtstag: 28. Januar 1989

Geburtsort: Wolfenbüttel, Niedersachsen

Sternzeichen: Wassermann

Ausbildung: Industriemechanikerin für Produktionstechnik

Beruf: Schauspielerin

Instagram: chriss_cross

„Persönliches Problem“: Beef zwischen Tanzpaar?

Chryssanthi Kavazi wuchs mit drei Geschwistern in der niedersächsischen Provinz auf, genauer gesagt im kleinen Ort Hillersee im Kreis Gifhorn. Ihre Eltern betreiben dort ein griechisches Restaurant. Diese Tatsache sorgte nun für einen Disput mit ihrem Tanzpartner.

Während das Training im vollen Gange ist, tat sich eine Meinungsverschiedenheit auf. „Vadim und ich haben ein persönliches Problem miteinander“, verlautbart die Schauspielerin unheilvoll auf dem offiziellen Instagram-Account von Let’s Dance. Stein des Anstoßes sind: Knoblauch und Zwiebeln.

Let’s Dance: Tanzprofis müssen Rücksicht nehmen

„Vadim isst keine Zwiebeln und kein Tzaziki", sagt Kavazi. Was zunächst nach Beef klingt, entpuppt sich damit als völlig harmlos. Doch für die Schauspielerin, deren Eltern ein griechisches Restaurant betreiben, mache das Leben „ohne Zwiebeln und Knoblauch keinen Sinn“.

Da werden sich die beiden wohl nicht mehr einig, denn Vadim wurde in seiner Tänzerlaufbahn stets eingebläut, Rücksicht auf seine Tanzpartnerinnen zu nehmen. Dazu gehört offenbar auch frischer Atem. Folglich sind diese Lebensmittel ein absolutes No-Go.

Chryssanthi Kavazi: Lehre, Schauspielausbildung und Karrieredurchbruch

Dessen ungeachtet, was viele „Let’s Dance“-Fans nicht wissen: Vor ihrer Karriere als Schauspielerin machte sie eine Ausbildung zur Industriemechanikerin für Produktionstechnik im Volkswagenwerk Salzgitter. Dort war sie zunächst in ihrem gelernten Beruf tätig.

Doch die bürgerliche Laufbahn schien sie als junge Frau nicht auszufüllen. Entschlossen kündigte sie ihren Job und schrieb sich an einer Schauspielschule in Köln ein. Nach der Schauspielausbildung ließ der Durchbruch zunächst auf sich warten. Nach einigen kleinen Rollen in TV Produktionen war inzwischen chronisch Pleite Chryssanthi Kavazi.

2016: Männertag (Film)

2017: Alles was zählt (RTL-Seifenoper)

2017 Einstein (Krimiserie auf Sat. 1)

Schließlich beschloss sie ein letztes Casting zu besuchen, bevor sie den Traum von der Schauspielerei aufgibt. Der Rest ist Geschichte: Beim Casting zur RTL-Soap GZSZ erhielt sie schließlich die Rolle der Laura Weber.

Privates zur „Let’s Dance“-Kandidatin: Hochzeit und Familie

Bereits seit 2015 ist die „Let’s Dance“-Kandidatin mit dem Schauspieler Tom Beck zusammen. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rollen in „Alarm für Cobra 11“ und „Einstein“ einem breiten Publikum bekannt. Nach drei Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort.