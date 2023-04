Let’s Dance 2023 Profitänzerin Christina Luft im Porträt: Mit diesem Promi ist sie verlobt

Die Profitänzerin wurde 1990 in Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans, geboren. Im Alter von einem Jahr zog Christina Luft mit ihren Eltern nach Deutschland. Die Freude am Tanzen von Standard und Latein entdeckte sie bereits mit neun Jahren. Nach der Schule absolvierte die Tänzerin ein Studium in Psychologie. Der Fokus ihrer beruflichen Laufbahn lag jedoch weiterhin auf ihrer Karriere als Tänzerin. Diese Entscheidung brachte der heutigen Profitänzerin eine ganze Reihe an Erfolgen und Preisen ein.