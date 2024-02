“Let’s Dance“ 2024 Oliver Pocher teilt gegen „Let’s Dance“-Kandidat Biyon Kattilathu aus

Biyon Kattilathu kam am 28. April 1984 in Hagen als zweiter Sohn indischer Einwanderer zur Welt. Nach seinem Abitur studierte er Ingenieurswissenschaften an der TU Dortmund und der Bergischen Universität Wuppertal. Das Studium schloss Biyon als Diplom-Wirtschaftsingenieur und promovierte anschließend in Wirtschaftswissenschaften.