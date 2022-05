Let's Dance 2022 : Bastian Bielendorfer reagiert auf Kritik im Netz: „Unfassbar hohl“

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Update Woche für Woche steht Comedian Bastian Bielendorfer wegen seiner fehlenden Tanzkünste bei „Let's Dance“ kurz vor dem Rauswurf. Auch im Netz wird er für seine Auftritte in der Tanzshow kritisiert, zuletzt sogar von Profitänzerin Oana Nechiti. Jetzt äußert er sich dazu auf Instagram.

Nur noch wenige Paare kämpfen in der diesjährigen Staffel von „Let's Dance“ um den begehrten Titel „Dancing Star“. Trotz unterdurchschnittlicher Jurywertung schaffte es der selbst ernannte „Körperklaus“ Bastian Bielendorfer unter die Top sechs. Sein fehlendes Tanztalent machte der Comedian und Autor allerdings mit viel Sympathie und Witz wieder wett. Mit Erfolg: Die TV-Zuschauer liebten ihn und riefen fleißig für ihn an. Erst in der Show am 29. April reichte es für den Comedian nicht mehr. Im Stechen gegen Sarah Mangione zog er den Kürzeren und flog aus der Sendung.

Bielendorfer wurde im Netz immer wieder für sein tänzerisches Unvermögen kritisiert. Seine Tanzperformance war nach der Folge am 22. April auch von Tanzprofi Oana Nechiti bemängelt worden: „Rein tänzerisch war es absurd, dass das noch stattfindet, mitten in der Staffel", sagt Nechiti in ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“. „So was Steifes, so was Schlechtes“ habe sie „wirklich selten gesehen“. „Das ist noch nicht mal mehr witzig, ich habe noch nicht mal mehr Spaß daran, obwohl ich das Paar liebe."

Jetzt reagierte der Comedian auf Nechitis hartes Urteil: „Küsse gehen raus an Oana Nechiti", schrieb der 37-jährige Komiker, gefolgt von einem roten Herz, in seiner Instagram-Story. Dazu verlinkte er einen Artikel, in dem die im Podcast besprochene Kritik an ihm und seiner Tanzpartnerin aufgegriffen wird.

Zu Hassnachrichten und feindseligen Nachrichten im Netz sagte der Comedian: „Ich freue mich über positives Feedback wahnsinnig. Ich freu mich aber auch über das Negative – weil das alles so unfassbar hohl ist."

Er sei sich dessen bewusst, dass negatives oder sogar hasserfülltes Feedback zum Leben einer in der Öffentlichkeit stehenden Person dazu gehört: „Jeder kann mich kritisieren, wie er möchte. Muss dann aber auch damit leben, dass ich antworte, wenn es zu persönlich wird."