Let's Dance 2022 : Bastian Bielendorfer reagiert auf Kritik im Netz: „Unfassbar hohl“

Woche für Woche steht Comedian Bastian Bielendorfer wegen seiner fehlenden Tanzkünste bei „Let's Dance“ kurz vor dem Rauswurf. Auch im Netz wird er für seine Auftritte in der Tanzshow kritisiert, zuletzt sogar von Profitänzerin Oana Nechiti. Jetzt äußert er sich dazu auf Instagram.

Nur noch wenige Paare kämpfen in der diesjährigen Staffel von „Let's Dance“ um den begehrten Titel „Dancing Star“. Trotz unterdurchschnittlicher Jurywertung schafft es der selbst ernannte „Körperklaus“ Bastian Bielendorfer jede Woche eine Runde weiter. Sein fehlendes Tanztalent macht der Comedian und Autor allerdings mit viel Sympathie und Witz wieder wett. Mit Erfolg: Die TV-Zuschauer lieben ihn und rufen fleißig für ihn an.

Trotzdem wird Bielendorfer im Netz immer wieder für sein tänzerisches Unvermögen kritisiert. Seine Tanzperformance war nach der Folge am 22. April auch von Tanzprofi Oana Nechiti bemängelt worden: „Rein tänzerisch war es absurd, dass das noch stattfindet, mitten in der Staffel", sagt Nechiti in ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“. „So was Steifes, so was Schlechtes“ habe sie „wirklich selten gesehen“. „Das ist noch nicht mal mehr witzig, ich habe noch nicht mal mehr Spaß daran, obwohl ich das Paar liebe."