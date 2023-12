Aufregende Neuigkeiten Let’s Dance: Babygeheimnis um Renata Lusin enthüllt

In einer großen Gender-Reveal-Party mit Freunden und Familie wurde am Sonntagnachmittag mit rosa Konfetti schließlich enthüllt: Es wird ein Mädchen! Die Freude bei Renata und Valentin ist riesig. Sie selbst wussten sieben Monate lang nicht das Geschlecht des Babys. Die Information wurde in einem Umschlag an ihre beste Freundin geschickt.