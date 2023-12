Junge oder Mädchen? Let’s Dance: Babygeheimnis um Renata Lusin enthüllt

Das „Let’s Dance“-Traumpaar Renata und Valentin Lusin hat in den letzten zwei Jahren drei Fehlgeburten durchlitten, darunter besonders tragisch die zweite, wie Renata in einem Interview enthüllte. Doch nun strahlen die beiden vor Glück, denn Renata erwartet nun ihr erstes Kind. Im März 2024 soll es bereits das Licht der Welt erblicken. In einem RTL-Video ermutigen sie Paare mit unerfülltem Kinderwunsch: „Es lohnt sich, die Hoffnung zu behalten, stark zu sein, nicht aufzugeben.“