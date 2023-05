„Magic Moments“ Anna Ermakova rührt Tanzpartner Valentin Lusin bei „Let’s Dance“ zu Tränen

Anna Ermakova habe sich in den bislang neun Liveshows der diesjährigen „Let’s Dance“ Staffel von „den ganzen Altlasten der vergangenen 23 Jahre befreit“, sagt Llambi dem am Ende seiner Lobeshymne selbst vor Rührung die Stimme versagt. Am Ende bekommt Anna Ermakova für ihren Freestyle 30 Punkte von der Jury und hat doch an diesem Abend in Köln noch viel mehr gewonnen.