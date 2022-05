RTL-Tanzshow : Let's Dance 2022: Kandidatin Amira Pocher verrät ihre Favoriten für das Finale

Update Derzeit kämpft Amira Pocher mit Massimo Sinató um den „Let‘s Dance“-Sieg. In ihrem Podcast verrät sie, wen sie zweifelsfrei im „Let's Dance“-Finale sieht.

Let's Dance: Amira Pocher sagt nächsten Rauswurf voraus

Vor der Show am 29. April sagten Amira Pocher und ihr Ehemann Oliver in ihrem Podcast außerdem den Rauswurf von Bastian Bielendorfer voraus. „Diese Woche fliegt Bastian, weil es jetzt auch auserzählt ist, dann Sarah und dann wird es dich treffen. Wenn es da vielleicht noch eine Überraschung gibt, muss sonst einer von den Lieblingen, da gehörst du definitiv nicht dazu, vorher gehen. Momentan ist ganz klar: Janin, René und Mathias würde man gerne im Finale sehen, so wird zumindest immer aktuell gepunktet", so Oliver Pocher.