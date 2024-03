RTL-Tanzshow Let’s Dance 2024: Wer ist raus? Mega-Überraschung nach erster Folge

Besonders „Let’s Dance“-Kandidat Stefano Zarrella präsentiert sich vor der ersten regulären Sendung sichtlich nervös. In seiner Instagram-Story am Freitag sagte er: „Es gibt noch eine Sache, die mir auf dem Herz liegt“, so Stefano. „Äh, gerade ist echt viel los und es passiert viel, man hat Shows und man hat Lichter. Is voll so crazy einfach. Ja … und ich möchte auf jeden Fall sagen, dass ich auch nur ein Mensch bin, genauso wie du.“ Ob der 33-Jährige damit seine Fans auf einen möglichen Rauswurf in der ersten Sendung vorbereiten will, bleibt ungewiss.