RTL-Tanzshow Let’s Dance 2024: Wer ist raus? Bittere Tränen nach Mega-Überraschung in Show 4

Vollkommen überraschend muss die Komikerin Maria Clara Groppler die Show verlassen. „Ich mag ja freche junge Frauen, aber wenn man schon so eine Klappe hat, dann muss man auch liefern“, kritisierte Knallhart-Juror Llambi die Komikerin nach ihrer Performance hart. „Vermutlich ist Maria die talentierteste Partnerin, die jemals rausgeflogen ist in der ersten Runde“, lautete das traurige Fazit Tanzpartner Mikael Tatarkin nach dem Show-Aus. Zittern musste Tilmann Schulz. Der Unternehmer sorgte auch für Unmut in den sozialen Netzwerken. „Ich finde den Tillman ein bisschen unangenehm, aber zu sehen, wie er am Handy ist, während seine Kollegen da unten sich einen abrackern, ist wirklich die Krone“, so ein X-User. Gabriel Kelly sicherte sich den Tagessieg.