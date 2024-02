Llambi, Jorge und Motsi Mabuse Let’s Dance 2024: Diese Gage sollen die Juroren kassieren

Die Fans dürfen sich auf weitere glanzvolle Momente freuen, denn die Verträge der Jury wurden laut BILD-Informationen nun offenbar langfristig verlängert. So soll sich mindestens für die nächsten vier Jahre am Jurypult nichts ändern. Somit könnte die Show ihren kultigen Charme mindestens bis zum Ende des Jahres 2027 beibehalten, mit der Möglichkeit auf eine Verlängerung. Die Insiderquelle spekuliert aber auch darüber, dass Joachim Llambi am Ende dieser Laufzeit in Rente gehen könnte.