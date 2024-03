Let’s Dance 2024 Mark Keller: Die dramatische Familiengeschichte des Tanzshow-Kandidaten

Keller spielt nicht nur seit 2008 Doktor Alexander Kahnweiler in einer festen Rolle in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, sondern hatte unter anderem auch zahlreiche Auftritte in weiteren bekannten TV-Serien wie zum Beispiel beim „Tatort“, „Rosamunde Pilcher“ sowie bei „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ oder “Ein Fall für zwei“. Neben einigen Kino-Auftritten ist Mark Keller zudem als Sänger tätig und präsentierte mit „Bel Ami“ 1992 die Titelmelodie zu der Serie „Sterne des Südens“ oder 2000 die Single „You'll Never Find (Another Love Like Mine)“ . Im Jahr 2022 nahm Mark Keller an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. Sein 2023 erschienenes Album „Mein kleines Glück“ stieg laut RTL in die Top 10 ein.