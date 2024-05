RTL-Show „Let’s Dance“-Kandidatin Lina Larissa Strahl hat sich von ihrem Freund getrennt

Die Schauspielerin und Singer-Songwriterin wurde am 15. Dezember 1997 in Seelze bei Hannover geboren. Ihr gesangliches Talent entdecke Lina früh, mit etwa 16 Jahren führte sie ihre Freude am Singen zu dem KiKA-Gesangswettbewerb „Dein Song“. Mit ihrem Song „Freaking Out“ sicherte sich die Jugendliche den Titel als „Nachwuchssongwriterin des Jahres“. Der Sieg verschaffte ihre weitere TV-Aufritte und eine zweite Single namens „Richtig gehört“. 2017 und 2018 veröffentliche die Sängerin ihre Alben „Ego“ und „R3EBELLIN“. Im April begeisterte sie auf ihrer ausverkauften Tour ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ihrem aktuellen Studioalbum „24/1“.