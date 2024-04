„Let’s Dance“ Let's Dance 2024 – wer ist raus? Jorge González fällt klares Urteil über Kandidatin

22.11 Uhr: „Herr Lambi sagt, er will mehr Risiko. Er kriegt mehr Risiko“, sagt Gabriel Kelly in den Proben. Er und Malika Dzumaev tanzen einen Tango zu „Nothing Else Matters“ von Metallica, beide in schwarz gekleidet. Der sinnliche Tanz kommt an, einen solchen Applaus gab es im Publikum heute bisher noch nicht. Oder liegt das an Mitgliedern der Kelly-Großfamily, die sich unters Publikum gemischt haben? Nein, die Jury teilt die Begeisterung. „Ihr habt uns gefesselt“, sagt Jorge Gonzalez. „Ich liebe es“, kommentiert Motsi. Joachim Llambi kommentiert: „Du sitzt da zwei Stunden oben, schaust dir die Tänzer an. Sagst dir: ‚Mensch, die waren nicht schlecht, aber jetzt zeig ich denen mal, wie es geht.‘“ So eine „coole Socke“ sei er, sagt Llambi über Gabriel. „Für mich bist du mit dem heutigen Tanz der Favorit hier“, sagt der sonst so kritische Juror. Und tatsächlich: Es hagelt zum ersten Mal die 30 Punkte bei „Let’s Dance“ 2024! „Unfassbar“, so Victoria Swarovski.