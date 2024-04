Trotz Familienglück Kommt Let’s Dance-Star Valentin Lusin für seine Tanzpartnerin zurück aus der Babypause?

Tanzpartnerin Ann-Kathrin, die man auf Instagram als „Affe auf Bike“ kennt, zeigt sich in ihrer Instagram-Story vor ein paar Tagen ungewohnt zuversichtlich. Sie war zu Beginn der Staffel unsicher, galt als Angstkandidatin. In der Show vor Ostern musste sie den kurzfristigen Tanzpartner-Wechsel verkraften, statt Valentin führte sie der eigentlich schon ausgeschiedene ehemalige Tanzpartner von Clara Groppler über die Tanzfläche. Mit Erfolg. Ob ihr das neues Selbstbewusstsein verschafft hat? Sie freue sich dieses Mal besonders auf den Tanz, den sie am Freitag gemeinsam präsentieren werden. Von Stress und Aufregung zunächst keine Spur. Davon scheint die Influencerin selbst überrascht, sogar etwas verunsichert: „Ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Ich bin so entspannt, ich bin so ruhig“, betont sie. „Leute, ich glaub, das ist kein gutes Zeichen. Irgendwas ist anders als sonst.“