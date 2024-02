Let’s Dance 2024 Das macht Model Eva Padberg heute

Privat kommt die Let’s Dance-Kandidatin ganz gut ohne Glamour und Luxus aus. Gegenüber der „Gala“ äußerte sie etwa, dass sie beim Einkaufen darauf achte, „dass die Sachen günstig sind, aber nicht billig aussehen“. Ihr Kleidungsstil sei daher auch „eher reduziert“. In Sachen Wohnen darf es hingegen etwas üppiger zugehen: Neben einer Eigentumswohnung in Berlin und einem Ferienhaus in der Provence besitzt das Paar auch einen Hof in der Uckemark. Dort lebt die Familie seit 2019. Für Padberg ist das in gewissem Sinne eine Rückkehr zu ihren Ursprüngen: Aufgewachsen ist sie in der thüringischen Kleinstadt Bad Frankenhausen, damals noch DDR. In einem Interview mit dem „Veganmagazin“ sagte sie: „Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Von daher bin ich es gewohnt, dass hinter dem Haus ein großer Garten ist, wo meine Eltern Gemüse anbauen. Als Kind habe ich das noch nicht so wertgeschätzt, aber seit ich so viel unterwegs bin, habe ich gemerkt, dass ich einen Rückzugsort brauche – und das ist die Uckermark geworden.“