Let’s Dance 2024 Profitänzer im Überblick: Wer dabei ist und wer aussetzen muss

Schon zum zehnten Mal nimmt Ekaterina Leonova als Profi an der RTL-Show „Let's Dance“ teil. Zuvor hatte sie eine erfolgreiche Karriere in der Weltspitze der Profi-Tänzer, wo sie mit ihrem damaligen Tanzpartner Paul Lorenz glänzte. Im Jahr 2019 erreichte sie nicht nur den Sieg in der Staffel mit Pascal Hens, sondern stellte auch einen Weltrekord auf. Sie wurde die erste Profi-Tänzerin, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren den begehrten Pokal mit ihrem prominenten Tanzpartner gewann. Ihre Erfolgsserie begann 2017 mit dem Titel des „Dancing Stars“ an der Seite von Gil Ofarim, gefolgt von weiteren Triumphen 2018 mit Ingolf Lück.