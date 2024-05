RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Kandidat Detlef Soost: „als Kind nie Liebe einer Familie erfahren“

Mit der Zusage, an der RTL-Show teilzunehmen, zögerte Soost keine Sekunde. „Ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es ‚Let’s Dance’“, so der 53-Jährige. Seine Tanzerfahrung dürfte auf dem Parkett von Vorteil sein, zumindest was die Jury-Bewertungen angeht. Die „Let’s Dance“-Zuschauer lassen sich hingegen meist nicht bloß durch perfekte Tanzeinlagen überzeugen. Wie sich der Choreograph schlagen wird, können Zuschauer ab dem 23. Februar ab 20.15 Uhr bei RTL verfolgen.