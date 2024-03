Let’s Dance 2024 Das sind die Favoriten von Chef-Juror Joachim Llambi

Der Sänger Gabriel Kelly hat bei Llambi mit seinen bisherigen Tanzeinlagen Erinnerungen an 2011-Siegerin Maite Kelly hervorgerufen: „Er hat vielleicht vieles – was das Tanzen betrifft – von seiner Tante Maite geerbt und nicht so viel von seinem Papa Angelo.“ Der Juror freut sich über die „schönen, natürlichen Bewegungen“ Gabriel Kellys. Auch mit seiner Persönlichkeit rennt der gerade einmal 22-Jährige offene Türen bei Llambi ein: „Und dass er etwas frech ist, mag ich persönlich sehr gerne.“