“Let’s Dance“ 2024 Gabriel Kelly – warum der Musiker wirklich bei „Let’s Dance“ teilnimmt

In den letzten Jahren hat sich Gabriel Kelly in der Rap-Welt versucht, einen Namen zu machen. Der Sohn von Angelo Kelly will sich jetzt in der RTL-Sendung Let’s Dance“ von einer anderen Seite zeigen.

23.02.2024 , 15:05 Uhr

Gabriel Kelly ist einer der „Let’s Dance“-Kandidaten 2024, seine Tante Maite Kelly sicherte sich 2011 den Sieg der Show. Foto: RTL

Von Teresa Enzweiler