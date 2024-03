Let’s Dance 2024 Profitänzer Zsolt Cseke – so sieht seine berühmte Freundin aus

Zsolt Cseke wurde am 13. Januar 1988 in Salonta, einer Stadt in Rumänien, geboren. Dort ging er auf ein Gymnasium und entdeckte mit 14 Jahren den Tanzsport für sich. Seitdem tanzt er im Bereich der lateinamerikanischen Tänze. 2007 wurde Zsolt zum Vizemeister in der Jugend- und Hauptgruppe, sieben Jahre später wurde er zum ungarischen Vizemeister in lateinamerikanischem Tanz gekürt. In Rumänien absolvierte er außerdem eine Ausbildung zum Trainer. Seit 2015 tanzt er mit seiner Lebensgefährtin Malika Dzumaev, das Paar lebt gemeinsam in Bremen.