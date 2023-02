Tanzshow auf RTL : Let's Dance 2023 Kandidaten und Profis: Wer tanzt was mit wem?

Endlich ist es wieder so weit: Das nächste Let’s Dance-Kapitel startet. Bevor die Tanzpaare feststehen, werden die Promis in der großen Kennlernshow fünf Gruppen zugeordnet. Alle Infos im Überblick.

Die beliebte RTL-Tanzshow Let’s Dance geht 2023 in die 16. Staffel. Insgesamt 14 Tanzpaare aus Profis und Promi- Kandidaten geben dann einmal pro Woche ihr Können zum Besten. Dabei werden Sie auf einer 10-Punkte-Skala von der Jury bewertet. Auch dieses Jahr besteht diese aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Trotzdem obliegt die Entscheidung über das Weiterkommen den Zuschauern via Telefonvoting.

Let’s Dance 2023: Tänze & Gruppen der Kennenlernshow

In der ersten Folge am Freitag, 17. Februar, steht jedoch erst einmal das „große Kennenlernen“ an. Wenige Stunden vor dem Start der neuen Let’s Dance-Staffel hat RTL nun bekannt gegeben, welche Tänze am ersten Tag auf dem Plan stehen und wie die Gruppen aussehen: