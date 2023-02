Tanzshow auf RTL : Let's Dance 2023 Kandidaten und Profis: Wer tanzt mit wem?

Foto: RTL 30 Bilder Let’s Dance 2023: Diese Promis nehmen teil

Endlich ist es wieder so weit: Das nächste Let’s Dance-Kapitel startet. In der ersten Folge haben die 14 Promis einen Profi an die Seite gestellt bekommen. Die Paarungen im Überblick.

Die beliebte RTL-Tanzshow Let’s Dance geht 2023 in die 16. Staffel. Insgesamt 14 Tanzpaare aus Profis und Promi-Kandidaten geben dann einmal pro Woche ihr Können zum Besten. Dabei werden Sie auf einer 10-Punkte-Skala von der Jury bewertet. Auch dieses Jahr besteht diese aus Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Trotzdem obliegt die Entscheidung über das Weiterkommen den Zuschauern via Telefonvoting.

Wer tanzt mit wem bei Let’s Dance 2023?

In der ersten Folge am Freitag, 17. Februar, werden traditionell die Tanzpaare bekannt gegeben. Zuvor stand erst einmal das „große Kennenlernen“ an. Nach den gemeinsamen Gruppentänzen wurde es ernst. Zunächst bekamen die männlichen Promis eine Profi-Tanzpartnerin an die Seite gestellt:

Timon Krause tanzt mit Ekaterina Leonova

Ali Güngörmüş tanzt mit Christina Luft

Philipp Boy tanzt mit Patricija Ionel

Knossi tanzt mit Isabel Edvardsson

Abdelkarim tanzt mit Kathrin Menzinger

Mimi Kraus tanzt mit Mariia Maksina

Younes Zarou tanzt mit Malika Dzumaev

Anschließend legten Vorjahressieger René Casselly und Kathrin Menzinger eine fulminante Tanzeinlage aufs RTL-Parkett und sorgten für einen Gänsehautmoment. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Schließlich waren die Damen der Schöpfung an der Reihe – das sind die Paarungen:

Sharon Battiste tanzt mit Christian Polanc

Julia Beautx tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Alex Mariah Peter tanzt mit Alexandru Ionel

Chryssanthi Kavazi tanzt mit Vadim Garbuzov

Natalia Yegorova tanzt mit Andrzej Cibis

Sally Özcan tanzt mit Massimo Sinató

Anna Ermakova tanzt mit Valentin Lusin

Let’s Dance 2023: Tänze & Gruppen der Kennenlernshow

Wenige Stunden vor dem Start der neuen Let’s Dance-Staffel hatte RTL bekannt gegeben, welche Tänze am ersten Tag auf dem Plan stehen und wie die Gruppen aussehen:

Gruppe 1 tanzt Cha Cha Cha auf „Pata Pata“ von Miriam Makeba: Sharon Battiste, Julia Beautx und Younes Zarou tanzen mit Zsolt Sándor Cseke, Christina Luft und Christian Polanc.

auf „Pata Pata“ von Miriam Makeba: Sharon Battiste, Julia Beautx und Younes Zarou tanzen mit Zsolt Sándor Cseke, Christina Luft und Christian Polanc. Gruppe 2 tanzt Charleston auf „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens: Chryssanthi Kavazi, Sally Özcan und Abdelkarim tanzen mit Massimo Sinató, Ekaterina Leonova und Vadim Garbuzov.

auf „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens: Chryssanthi Kavazi, Sally Özcan und Abdelkarim tanzen mit Massimo Sinató, Ekaterina Leonova und Vadim Garbuzov. Gruppe 3 tanzt Tango auf „Just a Gigolo“ von David Lee Roth: Phillip Boy, Jens „Knossi“ Knosalla und Ali Güngürmüş tanzen mit Patricija Ionel, Isabel Edvardsson und Mariia Maksina.

auf „Just a Gigolo“ von David Lee Roth: Phillip Boy, Jens „Knossi“ Knosalla und Ali Güngürmüş tanzen mit Patricija Ionel, Isabel Edvardsson und Mariia Maksina. Gruppe 4 tanzt Quickstep auf „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall: Mimi Kraus und Timon Krause tanzen mit Kathrin Menzinger und Malika Dzumaev.

auf „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“ von France Gall: Mimi Kraus und Timon Krause tanzen mit Kathrin Menzinger und Malika Dzumaev. Gruppe 5 tanzt Walzer auf „See The day“ von Girls Aloud: Natalia Yegorova, Alex Mariah Peter und Anna Ermakova tanzen mit Andrzej Cibis, Valentin Lusin und Alexandru Ionel.