Let’s Dance 2023 : Schock für Sharon Battiste – Sie braucht neuen Tanzpartner

Ex-Bachelorette Sharon Battiste tritt in der Tanzshow „Let’s Dance“ bei RTL an. Doch kurz vor der nächsten Sendung musste das Model einen Schock verkraften.

Der Tanzpartner von Sharon Battiste bei „Let’s Dance“, Christian Polanc, kann in der kommenden Sendung am Freitag nicht mittanzen. Das teilte der Sender RTL am Donnerstag mit. Der Grund sei eine schmerzhafte Entzündung im Fuß, hieß es.