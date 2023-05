Halbfinale der RTL-Tanzsendung Christina Luft verrät: Davor haben selbst „Let’s Dance“-Profis Panik

Nur noch eine Show bis zum großen Finale bei „Let’s Dance“. Entsprechend groß ist jetzt der Druck auf die Kandidaten und Profis der RTL-Tanzshow. Und genau in dieser Situation erwartet die Tanzpaare am Freitag eine Aufgabe, die sie nervös macht – der Impro-Dance, oder wie der Sender RTL ihn 2023 nennt: „Impro Dance even noch more extreme“, nachdem er im vergangenen Jahr noch „Impro Dance even more extreme“ hieß.