Drei Corona-Ausfälle : Let's Dance 2022: Welche Kandidaten treten in Show 3 an? Welche Teilnehmer fallen aus?

Foto: RTL/RTL / Stefan Gregorowius 18 Bilder Let‘s Dance 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei

Trotz dreier Corona-Ausfälle findet die dritte Let's Dance-Show am 11. März statt. Doch welche Kandidaten treten überhaupt an und welche Tänze tanzen sie? Wer ist automatisch weiter und was sagen die Fans der Tanzshow dazu?

In Show 3 der Sendung „Let's Dance“ am 11. März sollten eigentlich zwölf Paare um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, wegen Corona-Erkrankungen unter den Teilnehmern werden es jedoch nur neun sein. Anfang der Woche wurde bekannt, dass sich Nachwuchspolitikerin Carolin Bosbach mit dem Coronavirus infiziert hat.

Kurz darauf traf es Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die in der letzten Show für den an Corona erkrankten Schauspieler Hardy Krüger jr. nachgerückt war. Zwei Tage vor der nächsten Folge dann die nächste Hiobsbotschaft: Auch GZSZ-Star Timur Ülker muss wegen Covid-19 in Show 3 aussetzen. Die drei Kandidaten sind damit automatisch eine Runde weiter.

Trotz der Corona-Ausfälle wird RTL „Let's Dance“ am 11. März fortsetzen: „Unsere Produktion findet unter 2G+-Regelung statt und Freitag geht es weiter“, erklärte RTL auf Nachfrage von spot on news zum Sicherheitskonzept.

„Welche Auswirkungen die Corona-Ausfälle genau haben werden, geben wir später bekannt“, so RTL. „Wir wünschen allen drei „Let's Dance“-Kandidaten, die krankheitsbedingt ausfallen, gute und schnelle Genesung“, so der Sender weiter.

Let's Dance: Fans können RTL-Entscheidung nicht nachvollziehen

Mancher „Let's Dance“-Fan findet das ungerecht: „Also der Wettbewerb ist so doch einfach nicht mehr wirklich fair. Vielleicht sollte man dann einfach eine Show mal Pause machen“, kommentierte ein Instagram-Nutzer auf dem „Let's Dance“-Kanal.

Andere stimmen ihm zu: „Aber es kann nicht sein, dass wir dann in Show 3 nur 8-10 Paare (kann ja leider immer noch viel passieren) tanzen sehen und dann eine Handvoll Paare ohne Leistung einfach immer weiterkommen“, so eine Nutzerin.

Eine weitere Nutzerin schlug vor, in der morgigen Show alle Paare weiterkommen zu lassen.

Let'S Dance 2022: Welche Kandidaten in Show 3 antreten und welche Tänze getanzt werden

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov tanzen ChaChaCha zu "Dopamine" von Purple Disco Machine und Eyelar

Mangione Vadim Garbuzov ChaChaCha Purple Machine Eyelar Riccardo Basile und Isabel Edvardsson tanzen ChaChaCha zu " Katchi " von Ofenbach vs Nick Waterhous

Basile Edvardsson ChaChaCha Katchi Ofenbach Mike Singer und Christina Luft tanzen Charleston zu " Englishman in New York" von Stin

Englishman Stin René Casselly und Kathrin Menzinger tanzen Quickstep zu " It Don't Mean A Thin " von Duke Ellingto

Casselly Menzinger Quickstep It Mean Thin Amira Pocher und Massimo Sinató tanzen Rumba zu " Havana " von Camilla Cabell

Pocher Sinató Havana Cabell Michelle und Christian Polanc tanzen Langsamer Walzer zu "Open Arm" von Mariah Carey

Polanc JaninUllman und Zsolt Sándor Cseke tanzen Contemporary zu "Stone Cold" von Demi Lovato

Zsolt Cseke Contemporary Lovato Mathias Mester und Renata Lusin tanzen Langsamer Walzer zu " If I Were A Painting " von Kenny Rogers

Mester Lusin If Were Painting Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova tanzen ChaChaCha zu "Sexy & I KnowIt " von LMFAO