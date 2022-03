„Heftiger Schock“ : Weitere Corona-Fälle bei „Let's Dance“ 2022: Fällt die nächste Sendung aus?

Erneut hat es zwei Promis bei Let's Dance erwischt: Zwei weitere Kandidaten sind an Corona erkrankt. Findet die nächste Sendung überhaupt statt? Das sagt RTL.

Die diesjährige Staffel von „Let's Dance“ ist von Corona-Ausfällen geprägt. Kurz vor der ersten Show erkranke Kult-Juror Joachim Llambi an Covid-19 und wurde durch den Gewinner der letzten „Let's Dance“-Staffel, Rúrik Gíslason (34) ersetzt. Schauspieler Hardy Krüger jr. musste aufgrund seiner Corona-Erkrankung bereits aufgeben . Für ihn rückte die bereits ausgeschiedene Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg nach.

Ihr Tanzcomeback währte jedoch nur eine Folge. Wie RTL am Dienstag, 8. März, bekannt gibt, hat sie sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert und kann nicht an der dritten Show am Freitag (11. März) teilnehmen.