Schauspieler hat berühmten Vater : „Let's Dance“-Kandidat Hardy Krüger jr. im Porträt: Kinder, Ehe, Karriere

Der Schauspieler Hardy Krüger Junior ist beruflich in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten. Seine Teilnahme bei „Let's Dance“ sah der 53-Jährige als Herausforderung. Doch jetzt folgt das plötzliche Aus.

Der Sohn von Schauspiellegende Hardy Krüger und der italienischen Malerin Francesca Marazzi wurde am 9. Mai 1968 im schweizerischen Lugano geboren. 1977 trennten sich seine Eltern und er lebte fortan bei seiner Mutter. Sein Vater war der erste deutsche Schauspieler, der in der Nachkriegszeit internationale Anerkennung genoss. Sein Durchbruch gelang ihm mit einer Hauptrolle im Kriegsfilm „The One That Got Away“.

Medienberichten zufolge hatte der Sohn seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Das Verhältnis soll schwierig gewesen sein. Hardy Krüger starb am 20. Januar im Alter von 93 Jahren in Kalifornien.

Let's Dance-Kandidat Hardy Krüger jr.: Schauspielkarriere

Nach seinem Schulabschluss machte Krüger Junior eine Ausbildung zum Koch und Bartender, bevor er sich der Schauspielerei widmete. Krüger jr. besuchte ab 1989 eine Schauspielschule in Los Angeles und arbeitete nebenbei für amerikanische Fernsehshows. 1992 startete der Schauspieler seine Fernsehkarriere mit einer Nebenrolle in der ARD-Vorabendserie „Nicht von schlechten Eltern“ – dort blieb er bis 1996. Parallel wirkte er als Hauptdarsteller in der ARD-Fernsehserie „Gegen den Wind“ mit. Von 2006 bis 2013 war er als Förster Stefan Leitner Nachfolger von Christian Wolff in der ZDF-Fernsehserie „Forsthaus Falkenau“ zu sehen.

Seitdem spielte der Spross des berühmten Schauspielers in mehreren internationalen Produktionen wie „Asterix und Obelix gegen Caesar“ (1999) oder 2002 in Roger Youngs „Dracula“ mit.

Auch auf der Theaterbühne ist Krüger jr. kein Unbekannter. Von 2014 bis 2015 stand er bei den Hamburger Kammerspielen sowie im Harburger Theater mit dem Stück „Ziemlich beste Freunde“ auf der Bühne. Das Kammerspiel „Leberhaken“, mit Krüger jr. in der Hauptrolle, war am 15. September 2021, der Eröffnungsfilm auf dem Internationalen Filmfest Oldenburg.

Hardy Krüger privat: Ehefrauen und Kinder

Von 1993 bis 2005 war Hardy Krüger jr. mit Petra Zinati verheiratet; aus dieser Ehe stammen zwei Söhne. Aus der zweiten von 2008 bis 2015 dauernden Ehe mit der österreichischen Malerin Katrin Fehringer hat er eine leibliche Tochter und eine Adoptivtochter. Sein Sohn Paul-Luca ist im Alter von acht Monaten gestorben.

2018 heiratete er die PR-Agentin Alice Rößler. Daraus entstand eine große Patchworkfamilie mit sieben Kindern. Eigenen Angaben zufolge wird das Paar keine weiteren gemeinsamen Kinder mehr bekommen. Da ihre Mutter und Oma an Gebärmutterhalskrebs erkrankt waren, hat sich Alice Rößler bereits vor der Beziehung mit Krüger vorsorglich die Gebärmutter entfernen lassen.

Hardy Krüger: Alkoholsucht nach dem Tod seines Kindes

Am 10. Juli 2011 fanden der Schauspieler Hardy Krüger jr. (52) und seine damalige Frau Katrin ihr Söhnchen Paul-Luca (†8 Monate) leblos in seinem Bett. In der Nacht nach seiner Taufe starb er am plötzlichen Kindstod. Seine Trauer ertränkte der Schauspieler im Alkohol. Seine Sucht ging sogar so weit, dass er 2013 wegen multiplem Organversagen in der Notaufnahme landete. Eine Nahtoderfahrung, in der er seinen Sohn in einem warmen Licht sah, öffnete ihm die Augen. Seitdem ist der Schauspieler trocken.

Hardy Krüger jr.: Bücher

Im Jahr 2018 veröffentlichte Hardy Krüger jr. seinen Debütroman „Der leise Ruf des Schmetterlings: Eine Erzählung über Liebe, Verlust und die Kraft des Augenblicks“. Es handelt von einem Mann, der sich nach seiner Rückkehr nach Rom mit seiner gescheiterten Existenz auseinandersetzt und ein neues Leben beginnt.

Nur drei Jahre später folgt mit „Wendepunkte: Wie ich Kraft aus der Veränderung geschöpft habe“ sein zweiter Roman. Darin erzählt Krüger jr. von den Höhen und Tiefen seines Lebens.

Hardy Krüger jr.: Ehrenamt

Neben der Schauspielerei engagiert sich der 53-Jährige ehrenamtlich. So ist er UNICEF-Botschafter und setzt sich gegen Kinderprostitution ein. Dafür wurde er 2006 mit dem „Kind Award“ ausgezeichnet. Außerdem setzt der 53-Jährige sich viel im Bereich Umwelt ein, wie zum Beispiel für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

Hardy Krüger jr. beim großen Promibacken 2022

Anfang 2022 nimmt Hardy Krüger jr. am Sat.1-Format „Das große Promibacken teil. Der Schauspieler, der vor der Show noch nie einen Kuchen gebacken hat, scheidet in der dritten Folge aus. „Das ist wirklich ein bisschen traurig, ich hätte gerne weitergebacken“, zeigte sich der 53-Jährige enttäuscht von seinem Ausscheiden.

Hardy Krüger jr. bei „Let's Dance“

Hardy Krüger jr. (53) geht laut eigenen Angaben nicht unbedingt als Favorit ins „Let's Dance“-Rennen. Sogar seine Frau hält ihn für keinen guten Tänzer. Doch das spornt den großen Musikfan nur noch mehr an. Er möchte seiner Frau beweisen, dass man Rhythmusgefühl lernen kann und sieht die Teilnahme an „Let's Dance“ 2022 als Herausforderung seines Lebens an.

Hardy Krüger jr. hat Corona – Showausfall in Folge 2

Schauspieler Hardy Krüger jr. hat sich – wie jüngst zum Staffelstart sein Jury-Chef Joachim Llambi, ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Sein Auftritt mit der Profitänzerin Patricija Ionel fällt für die zweite Folge aus. Dies teilte der Sender am Donnerstagvormittag, den 24. Februar mit.

Knapp eine Woche später meldet sich der Sender nun erneut. Hardy Krüger jr. muss wegen seiner anhalten Corona-Infektion die Show nun komplett beenden. Für ihn bekommt Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg eine zweite Chance.