15. Staffel der RTL-Tanzshow : „Let‘s Dance“ 2022: Welche Kandidaten sind raus? Wer ist noch dabei?

Köln 14 Paare schwingen seit 18. Februar 2022 bei „Let’s Dance“ wieder ihr Tanzbein auf dem Parkett. Wer es jedoch in die nächste Runde schafft oder die Show verlassen muss, darüber entscheiden sowohl die Jury als auch die Zuschauer. Doch wer ist noch dabei und wer musste die Show bereits verlassen?

Doch was für Fans der Sendung viel Spaß und Freude bedeutet, ist für die 14 Promis mit ihren Tanzprofis an der Seite harte Arbeit: Disziplin, Schweiß und tägliches Training sind über Wochen der Begleiter der Kandidaten.

Wer wird der „Dancing Star 2022“?

Für wen sich das letztendlich auszahlt, entscheidet nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum, die per SMS oder Anrufe für ihr liebstes Tanzpaar abstimmen können. Im Finale treten dann die besten Tänzer erneut gegeneinander an. Schon nach der ersten Sendung am Freitag gibt es Favoriten für das Siegertreppen, die sich vielleicht am Ende der Show „Dancing Star 2022“ nennen dürfen. Wer dagegen die wenigsten Punkte sammelt, muss zum Schluss einer Sendung die Show verlassen.