Profis : „Let's Dance“: Diese 14 Profitänzer bringen den Promis den richtigen Hüftschwung bei

Drei Comebacks und eine Premiere – das verspricht die Liste der diesjährigen Profitänzer bei „Let's Dance“. Auf diese Tanz-Stars dürfen sich RTL-Zuschauer in der 15. Staffel freuen.

Von Klaudia Kendi-Prill

In der 15. Staffel der Tanzshow „Let's Dance“ gibt es gleich drei heiß ersehnte Wiedersehen mit Profis, die nach einer Pause wieder aufs RTL-Parkett zurückkehren. Massimo Sinató, Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova sind 2022 wieder dabei. Alle Profitänzer im Überblick:

1. Isabel Edvardsson: Die 39-Jährige ist seit der ersten Staffel Teil des Tanz-Ensembles, in den vergangenen elf Jahren setzte sie nur drei Mal aus – 2010 war sie als Jurorin dabei, 2019 wegen ihrer ersten Schwangerschaft und 2021 auf Grund ihrer zweiten Schwangerschaft. Pünktlich zur großen Jubiläumsstaffel kehrt Edvardsson zu ihrer "Let's Dance"-Familie zurück.

Die Profitänzerin Isabel Edvardsson wurde im schwedischen Göteborg geboren und tanzt seit ihrem 13. Lebensjahr. Parallel zu einer Ausbildung in Contemporary Dance, Ballett und Jazzdance, fing sie mit Standard- und Lateinturniertanz an.

Mit 21 Jahren ist sie nach Deutschland gezogen, um mit ihrem Tanz- und Ehepartner Marcus Weiß als Professional zu tanzen und spezialisierte sich dabei auf Standardtanz. Mit dem Sieg der Europameisterschaft Ende 2007 beendeten Marcus Weiß und Isabel Edvardsson ihre aktive Karriere als Tanzsportler und konzentrierten sich auf ihre drei Tanzstudios.

2. Ekaterina Leonova: Eine, die im Interview zugibt, vor ihrem großen „Let‘s Dance“-Comeback tatsächlich nervös zu sein, ist Ekaterina Leonova. Nach zweijähriger Pause ist sie zur Freude vieler nun endlich wieder auf dem RTL-Parkett zu sehen. „Meine Freude kann man nicht beschreiben“, fiebert Leonova ihrer Rückkehr in die TV-Show bereits entgegen.

Die gebürtige Russin tanzt seit ihrem zehnten Lebensjahr Standard und Latein. Nach dem Studium der Sozialpädagogik zog sie 2008 von Wolgograd nach Köln, um ihre Tanzkarriere fortzusetzen. Zudem schloss sie den Bachelor und Master in Betriebswirtschaftslehre ab. Seit 2013 gehört sie zum Cast bei „Let's Dance“.

3. Massimo Sinató: Der Profitänzer wurde 1980 in Mannheim geboren. Seinen südländischen Namen und sein Aussehen hat er seinem italienischen Vater zu verdanken. Der 41-Jährige wurde insgesamt viermal in Folge Bayerischer Meister im Latein, war dreimal Finalist der Deutschen Meisterschaften, Belgischer Meister und siegte mehrfach bei nationalen Turnieren. Im Jahr 2016 war Massimo als Tanzcoach für die Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" im Recall auf Jamaica tätig. Zudem war er Choreograph bei der 15. Staffel von "Germany´s next Topmodel."

Massimo Sinató war 2010 zum ersten Mal Teil des Profitänzer-Ensembles von "Let´s Dance" und gewann direkt mit Sophia Thomalla den begehrten Pokal. In der fünften Staffel trat Sinató mit Rebecca Mir an, mit welcher er den zweiten Platz belegte. Das Tanzpaar verliebte sich und heiratete 2015 auf Sizilien. 2021 besiegelten sie ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten Sohnes. Um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, pausierte Sinató in der letzten "Let's Dance" Staffel.

4. Für Profi Patricija Ionel hat sich seit ihrem „Let's Dance“-Debüt in Jahr 2021 einiges geändert: Die Tänzerin ist verheiratet, trägt nun den Nachnamen ihres Mannes Alexandru und seit kurzem sind die beiden überglückliche Eltern. 2022 startet für Ionel aber nicht nur mit dem Abenteuer Mamasein. Die 26-Jährige ist trotzdem als Profi bei "Let's Dance" dabei – denn sie fühlt sich top fit.

Patricija Ionel ist 26 Jahre alt, wuchs in Litauen auf und blickt auf eine erfolgreiche nationale und internationale Karriere als Hochleistungssportlerin zurück. Seit 2019 wohnt sie in ihrer Wahlheimat Deutschland und tanzt mit ihrem Tanzpartner und Ehemann Alexandru Ionel. Sie weist zahlreiche Meistertitel auf, war Finalteilnehmerin bei Weltmeisterschaften, sowie bei nationalen Meisterschaften in Italien und Deutschland. Im November 2021 hat sie, im 8. Monat schwanger, an der Weltmeisterschaft Showdance Professionals Standard teilgenommen und belegte den zweiten Platz. Die 25-Jährige tauchte in der 14. Staffel erstmalig in die TV-Tanzwelt ein.

5. Zsolt Sandór Cseke: Auch ein neues Gesicht hat sich unter die Tanz-Profis gemischt. Wer bei der erfolgreichen „Let's Dance“-Tour im Jahr 2021 im Publikum gesessen ist, dürfte den „Neuen“ jedoch schon kennen. Der 33-Jährige war nämlich Teil des Tour-Ensembles. Auch seine Tanz-und Lebenspartnerin ist keine Unbekannte: Malika Dzumaev ist seit 2021 bei „Let's Dance“ dabei. Neben den Lusins gibt es in dieser Staffel also noch ein weiteres Paar, das gegeneinander antritt.

Cseke wurde in Salonta (Rumänien) geboren, besuchte dort das Liceum Salonta und absolvierte eine Trainerausbildung. Im Jahre 2015 fand er in Malika Dzumaev eine ideale Tanz- und Lebenspartnerin und zog zu ihr nach Bremen.

6. Malika Dzumaev hat mit Cseke unter anderem im Jahr 2018 den Nordeuropameister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen geholt. Zudem sind sie mehrfache Deutsche Meisterschaft- und Europacup-Finalisten. Aktuell ist das Tanzpaar Norddeutscher Meister der Sonderklasse Latein und gehört zurzeit zu den Top 4 in Deutschland. Malika und Zsolt besetzen international in der Weltrangliste Latein den 12. Platz.

Neben ihrer erfolgreichen Tanzkarriere schloss Dzumaev im September 2020 ihren Bachelor in Public Health/ Gesundheitswissenschaften an der Universität Bremen ab. Zusätzlich hat die Tänzerin im Jahr 2021 eine A-Wertungsrichterlizenz absolviert.

Malika Dzumaev nimmt zum zweiten Mal als Profitänzerin bei "Let´s Dance" teil.

7. Christian Polanc (43) ist ein wahres „Let's Dance“-Urgestein. Seit der zweiten Staffel bringt er den Promi-Ladys das Tanzen bei – und somit geht er 2022 schon in seine 14. Staffel. Der Tänzer und Tanztrainer wurde im bayerischen Ingolstadt geboren. Nach dem Besuch eines Tanzkurses im Jahr 1995 begann er sich für den Tanzsport zu interessieren und konnte bereits 1997 mit dem dritten Platz der Deutschen Meisterschaft in Latein seinen ersten Erfolg feiern.

Seit 2007 ist Polanc Teil des „Let's Dance“-Profitänzer-Ensembles und konnte sich bereits zwei Mal den Titelgewinn ertanzen. 2019 war er Teilnehmer der Sendung "Llambis Tanzduell" (RTL), in der er den Wettbewerb gegen Massimo Sinató in der hawaiianischen Hula für sich entscheiden konnte.

8. Christina Luft: In der Jubiläumsstaffel 2017 gab die 31-Jährige ihr Debüt als Profitänzerin bei „Let's Dance“ und tanzte mit Musiker und TV-Moderator Giovanni Zarella. 2022 steht nun schon die fünfte Staffel für die 31-Jährige an. „Let's Dance" hat auch schon für ihr privates Glück gesorgt: Mit ihrem ehemaligen Tanzpartner Luca Hänni ist die 31-Jährige mittlerweile sogar verlobt.

Luft wurde in Bischkek (Kirgisistan) geboren und zog mit ihrer Familie im Alter von einem Jahr nach Deutschland. Sie tanzt seit ihrem neunten Lebensjahr Standard und Latein. Neben ihrer Tanzkarriere schloss sie ein Studium in Psychologie ab.

9. Renata Lusin wurde 1987 in Kazan (Russland) geboren und tanzt seit ihrem zehnten Lebensjahr. Um ihre Tanzsportkarriere voranzutreiben, kam sie mit 16 Jahren nach Deutschland und verliebte sich auf Anhieb in ihren heutigen Ehemann und Tanzpartner Valentin Lusin.

An der Seite von Ex-Fussballer Rúrik Gíslason landet sie bei ihrer 4. Teilnahme von „Let's Dance“ im Jahr 2021 auf dem ersten Platz. Und als wäre das nicht genug, setzt sie eine Woche nach dem Finale noch einen drauf: Gemeinsam mit Ehemann Valentin gewann die 34-Jährige die große Profi-Challenge.

10. Valentin Lusin wurde 1987 in Sankt Petersburg (Russland) geboren. Seine Uroma stammte aus Deutschland, wohin seine Familie 1994 zurückkehrte. Im selben Jahr begann Lusin mit den Klavierspielen und parallel mit dem Tanzen. In beiden Disziplinen war er sehr erfolgreich.

Mit 14 Jahren entschied er, sich fortan nur auf das Tanzen zu konzentrieren und tanzt seit seinem 16. Lebensjahr erfolgreich mit seiner heutigen Ehefrau Renata Lusin. 2022 nimmt Lusin schon an seiner fünften Staffel „Let's Dance“ teil.

11: Vadim Garbuzov schrieb 2021 gemeinsam mit Nicolas Puschmann „Let's Dance"-Geschichte. Die beiden bildeten das erste Männer-Tanzpaar in der Show – und waren unglaublich erfolgreich. Garbuzow führte den Ex-Prince-Charming bis ins Finale.

Vadim Garbuzov wurde in Kharkiv (Ukraine) geboren und wanderte 1994 mit seinen Eltern nach Vancouver (Kanada) aus. Ein Jahr später begann er mit dem Turniertanz. Er wurde mehrmaliger ukrainischer, kanadischer und österreichischer Junioren- und Jugendmeister. Von 2012 bis 2016 erstellte er Choreographien für sechs Musicalproduktionen des Wiener Metropol Theaters.

12. Andrzej Cibis: In der „Let's Dance“-Jubiläumsstaffel 2017 trat er bereits als Profitänzer an der Seite von AWZ-Star Cheyenne Pahde auf. Im vergangenen Jahr schaffte es der 34-Jährige mit Auma Obama auf den fünften Platz.

Andrzej Cibis wurde in Bytom (Oberschlesien) in Polen geboren und zog mit seiner Familie im Alter von einem Jahr nach Deutschland. Mit neun Jahren besuchte Andrzej zum ersten Mal eine Tanzschule. Bereits seit 2008 tanzt der mehrfache Bayrische Landesmeister mit Ehefrau und Tanzpartnerin Victoria Kleinfelder-Cibis aktiv in der höchsten Lateinklasse und gründete 2012 gemeinsam mit ihr im schwäbischen Remseck am Neckar das Tanzstudio "Royal Dance".

13. Evgeny Vinokurov wurde im sibirischen Tjumen geboren und tanzt seit seinem sechsten Lebensjahr. Nach der Trennung von seiner damaligen Tanzpartnerin wurde er 2005 von Christina Luft, die ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Tanzpartner war, kontaktiert. Nach einem gemeinsamen Probetraining in Braunschweig entschloss sich der damals 14-Jährige ohne seine Eltern zu ihr nach Deutschland zu ziehen und legte so den Grundstein für seine Tänzerkarriere.

Aktuell ist Vinokurov nebenberuflich als Freelancer im Consultingbereich für Banken tätig. Zudem führt er sein eigenes Unternehmen und hat eine Parfummarke.

14. Kathrin Menzinger: Die Österreicherin ist neben ihrer Teilnahme an „Let's Dance“ durch zahlreiche Erfolge bei Tanzwettbewerben bekannt. Im Showdance Latin ist sie mehrfache Weltmeisterin. Ihre erste Staffel „Let's Dance“ gewann sie 2015.

